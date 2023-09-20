Malatya'daki orman yangını söndürüldü Akçadağ ilçesinde akşam saatlerinde dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle tedbir amaçlı bazı evler boşaltıldı. Yangın yoğun çabalarından ardından söndürüldü.

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İHA

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgar nedeniyle yangın, kısa sürede yayıldı

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü mevkiindeki dağlık bir alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Bazı evler tahliye edildi, yangın söndürüldü

Yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, tedbir amaçlı bazı evler de boşaltıldı.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Başkan Katipoğlu: "Geniş alana yayılan yangın söndürüldü"

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada kendilerine ulaşan yangın ihbarına ekiplerin hızlıca müdahale ettiğini söyledi.

Rüzgarın etkisiyle yangının büyüyerek, geniş bir alana yayıldığını aktaran Katipoğlu, şöyle devam etti:

İtfaiye olarak önceliğimiz yaşam alanları olduğu için o bölgelerde yangının önünü aldık. Sonrasında dağlık alanlarda ve dere yatağındaki yangınları söndürmeye devam ettik. İtfaiye olarak 15 araç, 60 personelle yangına müdahale ettik, orman ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler geldi. Trafik ekipleri yol güvenliğini sağladı. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmamız devam ediyor.

"Çok şükür alevler evlere ulaşmadı"

Yangının rüzgar nedeniyle büyüdüğüne işaret eden Katipoğlu,

Rüzgarda yangına müdahale etmek risk, dumandan etkilenen arkadaşlarımız oldu. Çok şükür herhangi bir yaralanma söz konusu olmadı. Belediyenin iş makineleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Can kaybının olmaması sevindirici bizim için. Yangın esnasında tedbir amaçlı boşalttığımız evler oldu. Çok şükür alevler evlere ulaşmadı. Ne kadarlık alanın yandığı, hasar gören kayısı bahçesi gün aydınlanınca kesin hesap ortaya çıkar.

diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)