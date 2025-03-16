Malatya'da parkta iki grup silahlı kavgaya tutuştu
İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde parkta A.A., E.Ö. ile M.B., B.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan A.A. ve E.Ö. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, olaya karıştığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor