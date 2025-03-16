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Malatya'da parkta iki grup silahlı kavgaya tutuştu

Malatya'da parkta iki grup silahlı kavgaya tutuştu Battalgazi ilçesinde iki grup arasında parkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.