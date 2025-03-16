Malatya'da parkta iki grup silahlı kavgaya tutuştu

İHA
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde parkta A.A., E.Ö. ile M.B., B.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan A.A. ve E.Ö. yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, olaya karıştığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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