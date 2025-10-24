Malatya'da pikniğe giden öğrenciler gölette kadın cesedi buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'nda, saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere, göre boş derslerini değerlendirmek isteyen bir grup öğrenci, piknik yapmak için bölgeye gitti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Gölet çevresinde vakit geçiren öğrenciler, su yüzeyinde hareketsiz haldeki kadını fark etti.

Durumu kontrol etmek için suya giren öğrenciler, şahsı kıyıya çıkardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

BANK ÜZERİNDE ÇANTASI BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede, bir bank üzerinde kadın çantası buldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.