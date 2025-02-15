Malatya'da polise saldıran hırsızlık zanlısı etkisiz hale getirildi

AA & Ensonhaber
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeki konteyner kentte hırsızlık suçundan aranan İ.K. (30), kendisini gözaltına almaya çalışan polis ekiplerine bıçakla saldırdı.
Polis memuru E.D. bıçakla yaralandı.
BACAĞINDAN VURULDU
Zanlı ise bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı polis memuru ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Zanlı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
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