Malatya'da polisin 'dur' ihtarına uymayana şahıs kaza yaptı: Araçtan uyuşturucu çıktı

Malatya'da polisten sıkı takip...

Bölgede uygulama yapan Yunus Timlerini fark eden otomobilin sürücüsü geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı.

KAÇARKEN DİREĞE ÇARPIP KAZA YAPTI

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçış sırasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarparak kaza yaptı.

Kazada yaralanan olmaz iken yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ARAÇTA YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirken, sürücünün ehliyetinin ise bulunmadığı tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.