Malatya'da şantiye işçileri birbirine girdi

Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga çıktı. Battalgazi ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, 5 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 17:40
Malatya'nın Battalgazi bir şantiyede kavga... 

Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede çalışan yaklaşık 100 işçi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüşürken, kavgada 5 işçi yaralandı.

BİR GRUP İŞÇİYE DE GÖZALTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis tarafından bir grup işçinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

