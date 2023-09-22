Malatya'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken olay yerinde inceleme yapan ekipler 7 adet boş kovan buldu.

İHA

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde S.G. ile R.S'ye yürüdükleri sırada üç kişilik grup tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden şahıslar yaralanırken zanlılar bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganlar aranıyor

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 7 adet boş kovan bulurken park halindeki bir araca da kurşun isabet ettiğini belirledi.

Ekiplerin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)