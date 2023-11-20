Malatya'da ilerleyen yolcu otobüsünde panik anları yaşandı.
Malatya-İzmir seferini yapan bir firmaya ait içerisinde 25 yolcu bulunan otobüsün sürücüsü Süleyman Ekici (66) direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
Sürücüye kalp masayı yapıldı
Durumu fark eden ikinci kaptan Ufuk Yel’in müdahalesiyle araç yol kenarına alınırken, sürücüye kalp masajı yapıldı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Büyük panik yaşanan olayda yolcular aracın ikinci kaptan tarafından durdurulması ile derin bir nefes alırken, Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan araç sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşanan korku dolu anları anlatan Ufuk Yel, aracın yoldan çıktığını fark etmesinin ardından zor bir müdahale ile aracı durdurmayı başardığını söyledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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