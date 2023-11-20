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Malatya'da şoför direksiyon başında kalp krizi geçirdi, ikinci kaptan harekete geçti

Malatya'da şoför direksiyon başında kalp krizi geçirdi, ikinci kaptan harekete geçti Şehirlerarası sefer yapan yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden ikinci kaptanın dikkati bir faciayı önlerken, o anlar anbean kameralara yansıdı.