Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

DHA
Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Günpınar Mahallesi’nde tarım işçilerinin taşındığı Abit A., yönetimindeki 31 ACT 096 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 27 yaşındaki Hatem B.'nin kullandığı 49 DD 241 plakalı otomobil, çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
9 kişi yaralandı
Kazada, sürücüler ile minibüsteki tarım işçilerinin de arasında bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.