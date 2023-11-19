Malatya'da tartıştığı arkadaşını pompalıyla ağır yaraladı

Malatya’da bir genç, kot pantolonu satışı yapan iş yeri çalışanı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak ağır yaralandı.
İddiaya göre, Emeksiz Caddesi girişindeki iş yerinde çalışan A.C. (27) ile görüşmeye gelen arkadaşı Y.B. arasında bilenmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Çıkan tartışma sonrası olay yerinde ayrılan Y.B. daha sonra yanına pompalı tüfek alarak geri döndü.
Kurşunlanan genç ağır yaralı
Dün akşam saat 21.00 sıralarında, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde yaşanan olaya göre, Y.B. geldiği iş yerinde A.C.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu genç, ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı A.C. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
A.C.’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Hastanede tedavisi süren A.C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın zanlısı gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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