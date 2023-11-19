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Malatya'da tartıştığı arkadaşını pompalıyla ağır yaraladı

Malatya'da tartıştığı arkadaşını pompalıyla ağır yaraladı Malatya'da iki genç bir iş yerinde tartıştı. İş yeri çalışanı olan genç, iş yerinde kaldı; diğeri ise dışarı çıkarak yanında pompayı tüfekle geri döndü ve arkadaşını yaraladı.