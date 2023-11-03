Malatya'da taziyeden dönenlerin arasına motosiklet daldı: 3 yaralı Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan motosikletin taziyeden dönenlerin arasına daldığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralı yakınlarının saldırdığı motosiklet sürücüsünü çevredeki vatandaşlar kurtardı.

İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hamınçiftliği Mahallesi'nde seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bölgede taziyeden dönen bir grubun arasına daldı.

Kazada motosiklet sürücüsüyle birlikte E.B. ile B.D. yaralanırken yaralıların yakınları motosiklet sürücüsüne saldırdı.

Çevik kuvvet sevk edildi

Çevredekilerin yardımıyla sürücü bölgeden uzak bir noktaya alınırken olay yerine aralarında çevik kuvvet timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Trafiğin bir süre kilitlendiği bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer 2 yaralı ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)