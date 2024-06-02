Malatya'da terör örgütü üyesi yol kontrolünde yakalandı
İHA

Terörle mücadele sürüyor...

Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi’nde bir yolcu otobüsü durduruldu.

Terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi

Yapılan kontrollerde terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün tutuklama kararı bulunan K.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin adından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)