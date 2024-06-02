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Malatya'da terör örgütü üyesi yol kontrolünde yakalandı

Malatya'da terör örgütü üyesi yol kontrolünde yakalandı Kent merkezinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında hakkında PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan bir zanlı yakalandı.