Malatya’da tır 2 aracı biçti: 2 ölü, 2 yaralı

G.G. idaresindeki tırın 2 araca çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Adıyaman istikametine seyir halinde olan G.G. (48) idaresindeki tır, 13.15 sıralarında, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir-Sucatı mevkiinde dorsesinin kaymasıyla karşı şeride geçti.

Tır, O.A. (25) yönetimindeki araç ile İ.A. idaresindeki (59) otomobile çarptı.

Kazada İbrahim Ağar ile Nihat Kozant olay yerinde hayatını kaybederken, G.G. ile O.A. yaralandı.

İlk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

İHA’nın haberine göre; kazayı görerek yaralılara ilk müdahalede bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’un ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna sevk edildi. Yaralılar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Tır sürücüsü gözaltında

Kazanın ardından tır sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.