DHA
Malatya'da öğle saatlerinde Akyazı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Yakup Çiftçi'nin kontrolünü yitirdiği 80 ADJ 074 plakalı saman yüklü TIR, köprüden düştü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İtfaiye ekipleri Yakup Çiftçi'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Dorsenin köprüde asılı kaldığı TIR'daki samanlar yola savrulurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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