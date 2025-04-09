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Malatya'da Tofaş çekici ile çarpıştı: 8 yaralı

Malatya'da Tofaş çekici ile çarpıştı: 8 yaralı Malatya-Elazığ kara yolu üzerinde çekici ile çarpışan Tofaş otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada 8 kişi yaralandı.