İHA

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında adeta facianın eşiğinden dönüldü...

Öğle saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu üzerinde seyreden çekici sürücüsü H.B.A. ile Tofaş marka aracın sürücüsü M.Y., sanayi alt geçinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

8 YARALI

Kazada otomobilde bulunan M.Y., H.Y., M.Y., M.S., Z.Y., E.H.Y., M.E.Ç. ve B.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.