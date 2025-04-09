İHA
Malatya’da meydana gelen trafik kazasında adeta facianın eşiğinden dönüldü...
Öğle saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu üzerinde seyreden çekici sürücüsü H.B.A. ile Tofaş marka aracın sürücüsü M.Y., sanayi alt geçinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.
8 YARALI
Kazada otomobilde bulunan M.Y., H.Y., M.Y., M.S., Z.Y., E.H.Y., M.E.Ç. ve B.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış