Malatya'da traktöre sıkışan çiftçi can verdi
İHA

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde sabah erken saatlerde bir yaşandı.

İddiaya göre, Hasan Basri Bulut (62) kendisine ait kayısı bahçesinde traktörün arkasına taktığı kayısı silkeleme aparatıyla hasada başladı.

Traktörle teker arasında sıkıştı

Bulut, kayısı silkelediği sırada, aparatın hidroliğinin kalkması nedeniyle aparat ile traktörün tekeri arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Malatya'da traktöre sıkışan çiftçi can verdi

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılan çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatılırken, talihsiz adamın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Malatya'da traktöre sıkışan çiftçi can verdi