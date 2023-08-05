Malatya'da traktöre sıkışan çiftçi can verdi Hekimhan ilçesinde kayısı hasadı yapan 62 yaşındaki Hasan Basri Bulut tekerlekle traktörün hidrolik aparatı ile tekerlek arasına sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde sabah erken saatlerde bir kaza yaşandı.

İddiaya göre, Hasan Basri Bulut (62) kendisine ait kayısı bahçesinde traktörün arkasına taktığı kayısı silkeleme aparatıyla hasada başladı.

Traktörle teker arasında sıkıştı

Bulut, kayısı silkelediği sırada, aparatın hidroliğinin kalkması nedeniyle aparat ile traktörün tekeri arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılan çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatılırken, talihsiz adamın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.