Malatya'da turnuva kavgası: Hakem antrenöre kafa attı
İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen tekvando turnuvasında sinirler gerildi.

Turnuva sonraso ödül töreni takdimi sırasında antrenör Usame Zeyveli karara tepki gösterdi.

Bunun üzerine hakem Murat Sarıkaya ile antrenör arasında tartışma çıktı.

ANTRENÖRE KAFA ATTI

Tartışma sırasında Sarıkaya, Zeyveli'ye kafa attı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çıkan arbede görevlilerin araya girmesi ile sona erdi.

İDARİ CEZA VERİLDİ

Öte yandan hakem Murat Sarıkaya'nın Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Engin Sarıkaya'nın oğlu olduğu ve idari ceza verildiği öğrenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir