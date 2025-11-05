Abone ol: Google News

Malatya'da uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı

Malatya'da ağaç kesimi sırasında uçuruma yuvarlanan şahıs, jandarma ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 05:50
  • Malatya'da ağaç keserken dengesini kaybeden Y.S. uçuruma yuvarlandı.
  • Olay yerine UMKE ve jandarma ekipleri gönderildi.
  • Y.S., ekiplerce kurtarılıp ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Karapınar Küme Evleri bölgesinde ağaç kesimi yaptığı esnada dengesini kaybeden Y.S. uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralı şahıs, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

