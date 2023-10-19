Malatya'da yol kenarında bekleyen bir kişi sırtından vuruldu

İHA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yol kenarında bir kadınla bekleyen Ş.F.A.'nın yanına koşarak gelen kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Ş.F.A.'ya tabancayla ateş açarak kaçtı.
Sırtına isabet eden kurşun sonrası Ş.F.A., kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır
Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken hastanede tedavisi süren Ş.F.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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