Malatya'da yolun karşısına geçerken tırın çarptığı yaya öldü

DHA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde Feti A. yönetimindeki tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Genç'e (45) çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Genç'in cansız bedeni kaza yerindeki incelenmelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)