Malatya'daki 17 katlı hasarlı bina, 140 kilo dinamitle yok edildi Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'daki enkazlar kaldırıldı, ağır hasarlı binaların yıkımı ise devam ediyor.

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DHA

Depremden yara alan binaların yıkımı değişik şekillerde yapılmaya devam ediliyor.

Bazı yerlerde vinçlerin itici gücü, bazı yerlerde ses bombası bazı yerlerde de dinamitle yıkım devreye giriyor.

Malatya'da ağır hasarlı 17 katlı binanın yıkımında bu kez 140 kilogram dinamit kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Yakınca Mahallesi'ndeki 17 katlı bina için yıkım kararı verildi.

Yıkım için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.

Görevlilerce binanın kolonlarına 140 kilogram dinamit yerleştirildi.

Dinamitler kontrollü şekilde patlatıldı.

Yıkım sırasında ortalığı toz bulutu kapladı

Dinamitlerin patlatıyması ile birlikte ortalığı toz bulutu kaplarken, yıkım anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)