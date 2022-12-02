Malatya'daki kazada kurtarılamayan komiser yardımcısı yasa boğdu

Darende ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısı Ramazan Tülek'in cenazesi, memleketine gönderildi. Tülek'in doğum günü, öldüğü gün ile aynı oldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde görevli komiser yardımcısı Ramazan Tülek yönetimindeki 21 KL 633 plakalı otomobile, Ankara'dan Van'a giden Sedat E.'nin kullandığı 65 BJ 316 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu otomobilde sıkışarak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Komiser yardımcısı kurtarılamadı

Yaralı baba- oğul, sıkıştıkların otomobilden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Komiser yardımcısı Ramazan Tülek, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, oğlu Muhammet Ender'in ise hastanede tedavisi sürüyor.

Cenazeye yoğun katılım

Şehit komiser yardımcısı Ramazan Tülek için bugün, 2018 yılından bu yana görev yaptığı Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törene; Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, milletvekili Öznur Çalık, şehidin yakınları ve meslektaşları katıldı. Şehidin 15 yıllık eşi Birgül Tülek, törende gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Ramazan Tülek'in diğer oğlu Ahmet Sencer Tülek (1), milletvekili Çalık'ın kucağında töreni izledi.

Doğum günü öldüğü gün oldu

Aynı zamanda şehit olduğu gün doğum günü olan Şehit Ramazan Tülek'in, öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine gönderildi.

Otobüs şoförünün işlemleri sürüyor

Otobüs şoförü Sedat E. ifadesinde, kendisinin düz yolda ilerlediğini, kısa mesafede sağ şeritten bir anda önüne geçen otomobil ile çarpıştığını söylediği öğrenildi. Otobüs şoförünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

































