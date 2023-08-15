Malatya'daki tartışmada kan aktı: Cinayet zanlısı yakalandı

İHA
Malatya'da, aralarında husumet bulunan D.P. (68) ile S.K. (49) arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, D.P.’nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan S.K. ağır yaralandı.
Yaralı kurtarılamadı
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.K. hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri 1 adet ruhsatlı tabanca buldu.
Saldırgan gözaltında
Olay sonrası kaçan D.P., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.