Malatyalı depremzede, kış günü sokağa atıldı Depremzede Binnur Koca Boztepe, kiracısı olduğu ev sahibinin kirayı fahiş olarak arttırdığını ve bunu kabul etmediği için kış günü eşyaları ile sokağa atıldığını söyledi.

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İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde yaşayan Binnur Koca Boztepe, kış günü eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı.

Boztepe, bin TL olan kirasının deprem sonrasında aniden 17 bin TL'ye çıkarılmak istendiğini ve bu artışı kabul etmediği için mahkeme kararıyla evden çıkarıldığını iddia etti.



"Kirayı elden veriyordum, ödediğime dair delil yok, ama şahitlerim var"

Kirayı elden teslim ettiği için ev sahibi tarafından kira ödemediği iddiasıyla mahkemeye verildiğini ve evinin tahliyesine dair mahkeme kararı aldıklarını aktaran Boztepe, şunları söyledi:

Kiralarımı elden yolladığım için elimde kira ödediğime dair delil yok. Ancak kira ödediğime dair şahitlerim var. Kış günü ortada kalmama rağmen çıkacak hiçbir yerim olmadı. Çocuklarımı babalarının yanına gönderdim, şu an dışarıda kaldım. En azından bu süreçte bir konteynerde kalmam için yardım istiyorum.

Hastaneden döndüğünde eşyalarını dışarıda buldu

Hastanede olduğu sırada komşusunun aramasıyla hemen eve döndüğünü belirten Boztepe, ev eşyalarının kapının önüne konulduğunu ve gelen görevlilerle yaşadığı tartışmada hakarete uğradığını ifade ederek, "Burada bana hakaret eden görevlilerden şikayetçi olacağım. Evimdeki değerli eşyaların birçoğu da kayıp" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)