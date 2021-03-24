Malezya’da helikopter düştü: 5 yaralı

Kalktıktan kısa bir süre sonra düşen helikopterde kaza sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Son 5 ayda 5 helikopter kazası yaşanan Malezya'da, 6’ncı kaza Selangor eyaletinde meydana geldi.

Düşen helikopterde bulunan 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Selangor Arama ve Kurtarma Birimi, kaza ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Subang Havalimanı'ndan hareket eden Airbus H125 model helikopterin, kalkıştan kısa süre sonra yerel saatle 09.18'de düştüğü bildirildi.

Kaza sonucu bir kişi başından, bir kişi bacağından yaralandı, diğer 3 kişi ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardında hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri helikopterin alev almadığını, kazanın nedenini araştırdıklarını ifade etti.