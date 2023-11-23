Maltepe'de araçlara çarpan alkollü sürücü dayak yedi Caddeye giren otomobil, park halindeki 2 araca vurarak kaçtı. Araçların sahipleri ise sürücüyü yakalayıp darbetti.

İHA

İstanbul Maltepe'de dehşet anları yaşandı.

Başıbüyük Yolu Caddesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, 06 CZG 020 plakalı aracın alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü, seyir halindeyken park halindeki 41 F 8682 ve 34 CPK 054 plakalı araçlara çarptı.

Alkollü sürücünün peşine düştüler

2 araca çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Park halindeki araçların sahipleri, araçlarına çarpan sürücünün kaçtığını görünce kendi araçlarıyla şahsın peşine düştü.

Arbede yaşandı

Olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yakalanan şahıs ile aracına çarptığı vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 araca vurarak kaçan ve darbedilen şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)