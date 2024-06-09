DHA
İstanbul'da 30 Kasım 2021'de meydana gelen şiddetli lodos, halatları kopan gemilerin alabora olmasına yol açmıştı.
Yaklaşık iki yıldır Maltepe sahilinde terk edilmiş durumda olan bu batık gemiler, havaların ısınmasıyla birlikte çocukların oyun alanına dönüştü.
Batık gemilerde tehlikeli eğlence
Kayalıklardan yüzerek batık gemilere ulaşan çocuklar, güverteden denize atlamayı eğlenceli bir aktivite haline getirdi.
Güvenlik ekipleri, çocukları uzak tutmaya çalışıyor
Güvenlik ekiplerinin uyarılarına rağmen, çocukların gün boyu bu tehlikeli oyunlarını sürdürdükleri görüldü.
Maltepe sahilindeki batık gemiler, hem çevre kirliliğine yol açarken hem de çocuklar için ciddi bir güvenlik riski oluşturmaya başladı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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