Maltepe'de batan gemiler çocukların oyun alanı oldu 2021 yılında lodos nedeniyle karaya oturan ve ardından batan gemiler, havaların ısınması ile birlikte çocukların oyun alanına dönüştü. Gemilere çıkan çocuklar, denize atlayarak yüzdü.

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DHA

İstanbul'da 30 Kasım 2021'de meydana gelen şiddetli lodos, halatları kopan gemilerin alabora olmasına yol açmıştı.

Yaklaşık iki yıldır Maltepe sahilinde terk edilmiş durumda olan bu batık gemiler, havaların ısınmasıyla birlikte çocukların oyun alanına dönüştü.

Batık gemilerde tehlikeli eğlence

Kayalıklardan yüzerek batık gemilere ulaşan çocuklar, güverteden denize atlamayı eğlenceli bir aktivite haline getirdi.

Güvenlik ekipleri, çocukları uzak tutmaya çalışıyor

Güvenlik ekiplerinin uyarılarına rağmen, çocukların gün boyu bu tehlikeli oyunlarını sürdürdükleri görüldü.

Maltepe sahilindeki batık gemiler, hem çevre kirliliğine yol açarken hem de çocuklar için ciddi bir güvenlik riski oluşturmaya başladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)