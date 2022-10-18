Bakıcılığını yaptığı hasta kadının oğlu tarafından acımasızca katledilen genç kadının, öldükten sonra da defalarca başına vurulduğu ortaya çıktı.

İstanbul Maltepe'de geçtiğimiz günlerde kadın cinayeti işlendi.

39 yaşındaki Nursel Bircan, 84 yaşındaki Demans hastası kadının bakıcılığını yapıyordu.

Hasta kadının oğlu Kamil Hakan Karabulut ile bakıcı Bircan arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çekiçle öldürdü

Olayın alevlenmesiyle Karabulut, Bircan'ın 8 yaşındaki çocuğunun yanında genç kadına çekiçle saldırdı.

Sesleri duyan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Yapılan incelemelerde Bircan'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ise saldırganı gözaltına aldı.

Çocuğundan DNA örneği alındı

Genç kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Nursel Bircan’ın tanınamayacak hale gelmesi nedeniyle 8 yaşındaki çocuğundan da DNA örneği alınarak örneklerin karşılaştırılarak kimlik tespitinin yapıldığı öğrenildi.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Bugün memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Kışla köyünde öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde aile mezarlığına defnedildi.

İHA'nın aktarımına göre; ailesi, genç kadının cenazesinin ardından sinir krizi geçirdi.

Maltepe'de çekiçle öldürülen Nursel Bircan'ın kardeşi: Yüzü tanınacak durumda değildi VİDEO



"Yüzü komple tanınacak durumda değildi"

Ablasını teşhis ettiğinde yüzünün tanınacak durumda olmadığını anlatan

Yüksel Bircan, "Pazar günü bizi aradılar. Kardeşiniz olaya karışmış buraya gelmeniz gerekiyor dediler. Öğrendik ki olay direkt kadın cinayetine girmiş. Bize dediler ki kadının oğluyla ablam evde tartışmış. Kendini korumak için itiş kakış da olmuş. Sonra 8 yaşında yeğenim vardı. Onun yanında çekiçle kafasına ilk darbeyi vurduğunda bayıltmış. Beş on kere çekiçle kafasına vurmuş. Yüzü komple tanınacak durumda değildi. Parçalanmış zaten. insanın içi parçalanıyor." dedi.

"Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi gerekiyor"

Olay yerine geldiğinde bazı komşularla görüştüğünü söyleyen Yüksel Bircan, "Komşular bağrışmaları duymuş. Ablam bağırmayı kesince de komşuları ’Büyük ihtimal bunu öldürdü’ diye konuşmuşlar. Olaydan on beş dakika sonra polis geliyor. Yeğenimin bana söylediği ’Adam üzerini değiştirdikten sonra polis geldi. Adamı götürdü’ dedi. Adam zaten suçunu itiraf etmiş. Sonuçta bugün ablamsa yarın başka bir kadın öldürülebilir. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi gerekiyor. Cezalar gerekirse artırılmalı, ne gerekiyorsa yapılmalı." diye konuştu.