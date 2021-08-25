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- Maltepe'de çocuğunu rehin alan baba, evi ateşe verdi
Maltepe'de çocuğunu rehin alan baba, evi ateşe verdi
Boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra 5 aylık çocuğunu rehin alan baba, evi ateşe verdi. Polisin çabasıyla ikna olan baba, elindeki bıçakla kendisini yaraladı.
- DHA
- 25.08.2021 - 14:15
- Güncelleme : 25.08.2021 - 14:20
İstanbul’un Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde, bir kişinin evini yaktığı ve bebeğini rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.
İtfaiye ekipleri, dışarıdan müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Şüpheli Baki Ü., polisin çabası sonucu ikna oldu. Bebeği polis ekipleri teslim alırken, Baki Ü. elindeki bıçakla kendisine zarar verdi.
EVİ YAKMADAN ÖNCE TARTIŞTILAR
Yaralı Baki Ü.'nün, eşiyle boşama aşamasında olduğu ve olaydan önce tartıştığı belirtildi.
İkna çalışması sırasında bir polis memuru da cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.