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Maltepe'de çocuğunu rehin alan baba, evi ateşe verdi

Maltepe'de çocuğunu rehin alan baba, evi ateşe verdi

Boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra 5 aylık çocuğunu rehin alan baba, evi ateşe verdi. Polisin çabasıyla ikna olan baba, elindeki bıçakla kendisini yaraladı.