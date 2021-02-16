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- Maltepe'de kaza yapan minibüs içindeki yolcuların korkusu kameraya yansıdı
Maltepe'de kaza yapan minibüs içindeki yolcuların korkusu kameraya yansıdı
Seyir halinde olan minibüse, buzlanan yolda kayan otomobil çarptı. Minibüstekilerin çığlık attığı korku anları, araç kamerasına yansıdı.
- RUPTLY
- 16.02.2021 - 15:34
- Güncelleme : 16.02.2021 - 15:47
Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde saat 08.15 sularında meydana gelen kazada, kendi şeridinde giden Maltepe-Zümrütevler seferini yapan Güven Aslan kontrolündeki minibüs ile karşıdan gelen otomobil çarpıştı.
DİREKSİYONU KIRDI
Otomobil sürücüsü buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç kontrolden çıktı. Olayı gören minibüs sürücüsü Aslan, çarpışmamak için direksiyonu kaldırıma kırdı.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Kontrolden çıkan otomobil kayarak minibüse çarptı. Kaza sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldi.
KORKU KAMERAYA YANSIDI
Minibüstekilerin çığlık atarak korktuğu feci kaza, araç kamerasına yansıdı. Kazanın ardından sürücüler kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
Maltepe'de kaza yapan minibüs içindeki yolcuların korkusu kameraya yansıdı VİDEO