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    Maltepe'de kaza yapan minibüs içindeki yolcuların korkusu kameraya yansıdı

    Seyir halinde olan minibüse, buzlanan yolda kayan otomobil çarptı. Minibüstekilerin çığlık attığı korku anları, araç kamerasına yansıdı.
    • RUPTLY
    • 16.02.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 15:47
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    Maltepe'de kaza yapan minibüs içindeki yolcuların korkusu kameraya yansıdı

    Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde saat 08.15 sularında meydana gelen kazada, kendi şeridinde giden Maltepe-Zümrütevler seferini yapan Güven Aslan kontrolündeki minibüs ile karşıdan gelen otomobil çarpıştı.

    DİREKSİYONU KIRDI

    Otomobil sürücüsü buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç kontrolden çıktı. Olayı gören minibüs sürücüsü Aslan, çarpışmamak için direksiyonu kaldırıma kırdı.

    Maltepe de kaza yapan minibüs içindeki yolcuların korkusu kameraya yansıdı #1

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Kontrolden çıkan otomobil kayarak minibüse çarptı. Kaza sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    KORKU KAMERAYA YANSIDI

    Minibüstekilerin çığlık atarak korktuğu feci kaza, araç kamerasına yansıdı. Kazanın ardından sürücüler kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

    Maltepe'de kaza yapan minibüs içindeki yolcuların korkusu kameraya yansıdı VİDEO

    Maltepe de kaza yapan minibüs içindeki yolcuların korkusu kameraya yansıdı #2

    Maltepe de kaza yapan minibüs içindeki yolcuların korkusu kameraya yansıdı #3

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