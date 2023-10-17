Maltepe'de konvoy yapan araçlara 10 bin TL ceza Düğün konvoyu esnasında yolu trafiğe kapatan 8 araç sürücüsünün kimliği belirlendi. Sürücülere toplamda 10 bin 464 TL para cezası uygulandı.

DHA

İstanbul Maltepe'de düğün konvoyu yapan bir grup, 700 Evler köprü altına geldiğinde, araçlarını yolun ortasında durdurdu.

Araçlardan inen grup, yüksek sesle müzik açarak eğlenmeye başladı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kimlikleri belirlendi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili yaptıkları çalışmalarda araç sürücülerinin B.Ö., E.Y., A.K., H.S., M.Y., Ö.D., U.C.G. ve B.O. olduğunu belirledi.

Toplam 10 bin 464 lira para cezası

Gözaltına alınan şüphelilerin her birine ayrı ayrı, 'diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek' maddesinden 436 lira, 'Trafik güvenliği ile alakalı diğer yasaklara uymamak' maddesinden 436 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436 lira olmak üzere toplamda 10 bin 464 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücüler hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)