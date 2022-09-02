Maltepe'de minibüs şoförlerinin arasında yol verme kavgası çıktı

Seyir halindeki iki minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Giderek alevlenen tartışma kavgaya dönüşünce öfkeli sürücü diğer minibüsün aynasını kırdı. O anlar kamerada.

İstanbul Maltepe'de yol verme kavgası tehlikeli boyuta ulaştı.

Kartal istikametinde yaşanan olayda, iki minibüs sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Minibüsün aynasını kırdı

Tartışmanın giderek büyümesiyle minibüsünden inen şahıs, diğer aracın aynasını yumruk atarak kırdı.

Öfkeli şoför bir süre sonra minibüse binerek olay yerinden uzaklaştı.

O anlar kaydedildi

İHA'nın aktarımına göre; çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde tarafların öfkesinin uzun süre devam ettiği görüldü.

"Arabada çocuk vardı"

Kavgayı gören çevredeki kişi, "Kaza yaşandı mı bilmiyorum ama burada yumruk yumruğa kavga ettiler. Arabada çocuk vardı. Kadınlar araya girdi. Esnaf da ayırdı" dedi.









