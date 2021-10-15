Çeşitli suçlardan aranan Ümit T. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Ümit T.’nin aracı, lastiklerine ateş ederek durduruldu. Başına silah dayayan şahıs, başka bir aracı gasbederek kaçtı.

İstanbul’da, Maltepe D-100 karayolu Ankara istikametinde, 14 Ekim günü saat 14.30 sıralarında, çeşitli suçlardan hakkında arama kararı olan Ümit T. isimli şahıs ile Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Hafif ticari aracıyla kaçan Ümit T. dur ihtarlarını dinlemeyince, havaya uyarı ateşi açıldı.

Polis ekipleri, aracın tekelerine ateş ederek Ümit T.’yi durdurdu.

YABANCI PLAKALI OTOMOBİLİ GASBETTİ

Bunun üzerine şüpheli Ümit T., aracın içindeyken başına silah dayadı ve bir süre sonra araçtan indi.

Ankara yönünde ilerleyen ve içinde 2 kişi bulunan yabancı plakalı otomobili durduran Ümit T., aracı gasbederek bölgeden kaçtı.

ARAÇTAKİ 1 KİŞİYİ YOLDA BIRAKTI

Polis ekipleri, şüpheli tarafından alıkonulan otomobili uzun süre takip etti.

İzini kaybettiren Ümit T., araçtaki bir kişiyi yolda bırakırken araç sürücüsü ile Avrupa Yakası'na geçti.

YAYA OLARAK KAÇTI

Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi'ne kadar gelen Ümit T., aracı ve sürücüsünü bırakarak yaya olarak kaçtı.

Maltepe’de polisin kovaladığı şahıs, başka aracı gasbederek kaçtı VİDEO



ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

2 lastiği de patlak olan hafif ticari araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.