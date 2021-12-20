Maltepe'de savcıyı darbeden şüphelilere 25 yıl hapis talebi

Trafik kazasına karıştıkları Cumhuriyet Savcısı M.G.'yi darbettiği iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 25 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Maltepe’de 12 Aralık 2021 tarihinde savcı M.G.’nin aracına arkadan çarparak savcıyı darbeden 2 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olay hakkında 7 gün içerisinde iddianame hazırladı.

TÜM DETAYLAR ANLATILDI

İddianamede müşteki M.G.'nin otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada Suat Akkaya'nın kullandığı otomobilin aynasına çarptığı belirtildi. Müşteki M.G.'nin otomobilini sağa çekerek durduğu, şüpheliler Çetin Akgün ve Suat Akkaya'nın otomobil içerisinde bekleyen M.G.'nin yanına gelerek şüpheli Akkaya'nın 'Bana yol verecektin' dediği ve müşteki M.G.'nin de 'Hızlı gelen sensin aracıma çarpan sensin' dediği belirtildi.

"VURMAYIN BEN SAVCIYIM"

Bunun üzerine şüphelilerin müştekiye saldırıp birlikte darbetmeye ve otomobilini tekmeleyip zarar vermeye başladıkları anlatılan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı olan M.G.'nin "Vurmayın ben Cumhuriyet Savcısıyım sakin olun" dediği yer aldı.

"KİM OLURSAN OL ÖLDÜRÜRÜZ SENİ"

Şüphelilerin de "Kim olursan ol öldürürüz seni" diyerek tehdit edip küfrettikleri anlatıldı.

SAVCI SİLAHI OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE BIRAKTILAR

Şüphelilerin saldırısını sürdürdüğü, otomobilinden inmek isteyen Savcı M.G.'ye izin vermeyip alıkoydukları ve darbetmeye devam ettikleri ifade edilen iddianamede, müşteki M.G.'nin silahı olduğunu söylemesi üzerine şüphelilerden birinin elini beline doğru götürüp otomobilin başından uzaklaştıkları kaydedildi.

Böylelikle M.G.'nin otomobilinden inebildiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı fakat kişinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralanmadığı kaydedildi. Müşteki M.G.'nin vücuduna hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek kırık olduğu da hatırlatıldı.

25'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede şüpheliler Çetin Akgün ve Suat Akkaya'nın "Yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama", "Tehdit", "Birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme" ve "Hakaret" suçlarından 6 yıl 7 ay 15'er günden 25 yıl 10'ar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.