Maltepe’de tamircideki otomobil, başka bir tamirci tarafından çalındı

Maltepe’de tamircideki otomobil, başka bir tamirci tarafından çalındı

60 yaşındaki E.K.’nin tamirhaneye bıraktığı otomobilin, başka bir tamirci olan E.D. tarafından çalındığı belirlendi. 56 suç kaydı olan E.D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde, 60 yaşındaki E.K.'nin tamirhaneye bıraktığı otomobil çalınınca, polis ekipleri harekete geçti.

İhbar üzerine başlatılan çalışma kapsamında ekipler, 8 saatlik güvenli kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

İncelemeler sonucunda, otomobilin çekici ile çalındığı tespit edildi.

DHA’nın haberine göre; E.D. isimli şahsın şüpheli olduğu ve Sultanbeyli’de oto tamirhanesi işlettiği belirlendi.

Otomobili viyadüğün altında bulundu

25 Kasım’da, şüphelinin iş yerine operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, çalıntı otomobil ise Sultanbeyli’de bir viyadüğün altında üstü örtülü şekilde bulundu.

Bazılarını parçaladı, bazılarını sattı

Şüphelinin aynı yöntemle modeli düşük ve modifiyeye uygun araçları çaldığı, bu araçların bazılarını parçalayarak, bazılarını ise kendi tamirhanesinde tamir ederek sattığı belirlendi.

Maltepe’de tamircideki otomobil, başka bir tamirci tarafından çalındı VİDEO



56 suç kaydı olduğu öğrenildi

56 adet suç kaydı bulunan şüpheli E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.