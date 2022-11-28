Petrol
81.38
-2.78%
Euro
19.4661
0.31%
Dolar
18.613
-0.11%
Altın
1.049
-0.21%
Borsa
4950
0.00%
Bitcoin
308.992
-1.88%
BTXN Coin
5.73
-0.52%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Maltepe’de tamircideki otomobil, başka bir tamirci tarafından çalındı

    60 yaşındaki E.K.’nin tamirhaneye bıraktığı otomobilin, başka bir tamirci olan E.D. tarafından çalındığı belirlendi. 56 suç kaydı olan E.D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.
    • 28.11.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 15:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe’de tamircideki otomobil, başka bir tamirci tarafından çalındı

    İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde, 60 yaşındaki E.K.'nin tamirhaneye bıraktığı otomobil çalınınca, polis ekipleri harekete geçti.

    İhbar üzerine başlatılan çalışma kapsamında ekipler, 8 saatlik güvenli kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

    İncelemeler sonucunda, otomobilin çekici ile çalındığı tespit edildi.

    DHA’nın haberine göre; E.D. isimli şahsın şüpheli olduğu ve Sultanbeyli’de oto tamirhanesi işlettiği belirlendi.

    Otomobili viyadüğün altında bulundu

    25 Kasım’da, şüphelinin iş yerine operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, çalıntı otomobil ise Sultanbeyli’de bir viyadüğün altında üstü örtülü şekilde bulundu.

    Maltepe’de tamircideki otomobil, başka bir tamirci tarafından çalındı #1

    Bazılarını parçaladı, bazılarını sattı

    Şüphelinin aynı yöntemle modeli düşük ve modifiyeye uygun araçları çaldığı, bu araçların bazılarını parçalayarak, bazılarını ise kendi tamirhanesinde tamir ederek sattığı belirlendi.

    Maltepe’de tamircideki otomobil, başka bir tamirci tarafından çalındı VİDEO

    56 suç kaydı olduğu öğrenildi

    56 adet suç kaydı bulunan şüpheli E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Maltepe’de tamircideki otomobil, başka bir tamirci tarafından çalındı #2

    Maltepe’de tamircideki otomobil, başka bir tamirci tarafından çalındı #3

    Maltepe’de tamircideki otomobil, başka bir tamirci tarafından çalındı #4


    Esad, Halep'te PKK/YPG'nin yuvalandığı mahallelere yakıtı kesti
    Dünya

    Esad, Halep'te PKK/YPG'nin yuvalandığı mahallelere yakıtı kesti

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Bitexen 28 Kasım
    Advertorial Mobil

    Bitexen 28 Kasım

    Görüş Bildir