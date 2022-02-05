Maltepe'de trafikte drift yapan sürücülere 27 bin TL ceza

Asker eğlencesi sırasında trafiğin yoğun olduğu bölgede tehlike saçarak drift atan sürücüler ekiplerce yakalandı. 27 bin 963 T ceza yiyen şahıslar trafiği tehlikeye sokmaktan merkeze götürüldü.

Maltepe’de geçtiğimiz günlerde bir grup, asker eğlencesi yapma amacıyla trafikte drift yaparak tehlike saçtı.

Bu kapsamda harekete geçen polis ekipleri, 34 EKG 132 plakalı aracın sürücüsü Bora K., 34 ELF 676 plakalı aracın sürücüsü Can Cem İ. ve 07 GK 919 plakalı aracın sürücüsü Oktay K.’yı yakaladı.

TOPLAM 27 BİN 963 TL CEZA

Bora K., Can Cem İ. ve Oktay K.’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d (drift yapmak) maddesine istinaden 9 bin 125’er TL, ve 73/A (araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca kullanmak) maddesine istinaden 196’şar TL olmak üzere, toplam 27 bin 963 TL trafik idari para cezası uygulandı.

HAKLARINDA İŞLEM YAPILACAK

Şahısların sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alındı. 3 sürücü 'Deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' maddesine istinaden haklarında adli işlem yapılmak üzere Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.