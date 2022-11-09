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    Maltepe’de, trafikte makas atan ehliyetsiz sürücü kamerada

    Makas atıp ilerleyerek trafiği tehlikeye attığı tespit edilen E.A. isimli ehliyetsiz sürücü, 9 bin 563 TL ceza aldı. E.A.’nın makas attığı anlar, kameraya da yansıdı.
    • 09.11.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 09:34
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    Maltepe’de, trafikte makas atan ehliyetsiz sürücü kamerada

    İstanbul’un Maltepe ilçesinde, geçtiğimiz günlerde D-1000 kara yolunda ilerleyen bir otomobil sürücüsü, makas atarak trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

    Sürücünün o anları, sosyal medyada da paylaşıldı.

    Harekete geçen polis ekipleri, sürücünün E.A. olduğunu ve ehliyetsiz araç kullandığını tespit etti.

    Para cezası verildi

    İHA’nın haberine göre; E.A. hakkında, makas atmak maddesinden bin 823 TL, yakın takip maddesinden 196 TL, saygısızca araç kullanmak maddesinden 196 TL, sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak maddesinden 3 bin 674TL, araç sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırma maddesinden 3 bin 674 TL olmak üzere, toplamda 9 bin 563 TL idari para cezası uygulandı.

    Sürücü E.A. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem yapıldı.

    Maltepe’de, trafikte makas atan ehliyetsiz sürücü kamerada ViDEO

    Maltepe’de, trafikte makas atan ehliyetsiz sürücü kamerada #1

    Maltepe’de, trafikte makas atan ehliyetsiz sürücü kamerada #2


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