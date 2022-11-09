Makas atıp ilerleyerek trafiği tehlikeye attığı tespit edilen E.A. isimli ehliyetsiz sürücü, 9 bin 563 TL ceza aldı. E.A.’nın makas attığı anlar, kameraya da yansıdı.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, geçtiğimiz günlerde D-1000 kara yolunda ilerleyen bir otomobil sürücüsü, makas atarak trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Sürücünün o anları, sosyal medyada da paylaşıldı.

Harekete geçen polis ekipleri, sürücünün E.A. olduğunu ve ehliyetsiz araç kullandığını tespit etti.

Para cezası verildi

İHA’nın haberine göre; E.A. hakkında, makas atmak maddesinden bin 823 TL, yakın takip maddesinden 196 TL, saygısızca araç kullanmak maddesinden 196 TL, sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak maddesinden 3 bin 674TL, araç sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırma maddesinden 3 bin 674 TL olmak üzere, toplamda 9 bin 563 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü E.A. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem yapıldı.

Maltepe’de, trafikte makas atan ehliyetsiz sürücü kamerada ViDEO