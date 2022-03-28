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- Maltepe’de yumruklu kavga kamerada
Maltepe’de yumruklu kavga kamerada
Yol verme tartışması yaşayan iki sürücü D-100 Karayolu’nun ortasında araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 28.03.2022 - 10:12
Dün öğle saatlerinde İstanbul’un Maltepe ilçesi D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde olan iki sürücü yol yüzünden tartıştı.
Sürücüler araçlarını trafiğin ortasında bir anda durdurdu.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Araçlardan inen sürücüler, kavgaya tutuştu.
Yumrukların havada uçuştuğu kavga, diğer sürücüleri de tedirgin etti.
ÇEVREDEKİLER AYIRDI
İki sürücünün kavgasını, çevredeki diğer vatandaşlar ayırdı.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.