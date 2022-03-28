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    Maltepe’de yumruklu kavga kamerada

    Yol verme tartışması yaşayan iki sürücü D-100 Karayolu’nun ortasında araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 10:12
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    Maltepe’de yumruklu kavga kamerada

    Dün öğle saatlerinde İstanbul’un Maltepe ilçesi D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde olan iki sürücü yol yüzünden tartıştı.

    Sürücüler araçlarını trafiğin ortasında bir anda durdurdu.

    YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Araçlardan inen sürücüler, kavgaya tutuştu.

    Yumrukların havada uçuştuğu kavga, diğer sürücüleri de tedirgin etti.

    ÇEVREDEKİLER AYIRDI

    İki sürücünün kavgasını, çevredeki diğer vatandaşlar ayırdı.

    Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Maltepe’de yumruklu kavga kamerada #1

    Maltepe’de yumruklu kavga kamerada #2

    Maltepe’de yumruklu kavga kamerada #3

    Maltepe’de yumruklu kavga kamerada #4


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