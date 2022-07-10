D-100 Karayolu üzerinde 10 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yol, çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul’da sağanak yağışın etksisini göstermesiyle birlikte D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

10 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Maltepe'de zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi





Yol trafiğe kapatıldı

Kazada hafif yaralanalar tedbir amaçlı ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılırken karayolunun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.





Trafige kapatılan yol çalışmalardan sonra açıldı

Kaza yapan araçların kenara çekilmesi ile üç şeritlik karayolunun bir şeridi kullanıma sunuldu.

Hasarlı araçların çekici ile yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin yolu temizlemesi sonrası D-100 Karayolu tekrardan trafiğe açıldı.



