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    Maltepe'deki hafriyat kamyonunun makas attığı anlar

    Kadıköy istikametine yönelen kamyon sürücüsü, makas atarak ilerleyip, aşırı hız yaptı. Vatandaşın canının tehlikeye girdiği anlar kameraya yansıdı.
    • 23.05.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:59
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    Maltepe'deki hafriyat kamyonunun makas attığı anlar

    Maltepe E-5'ten Kadıköy yönüne ilerleyen hafriyat kamyonu şoförü, tehlikeli manevralarla dehşet saçtı.

    Diğer araçları umursamayan kamyon sürücüsü, makas atarak trafiği tehlikeye soktu.

    Önce makas attı sonra gaza bastı

    Kaza yaşanmasının olası olduğu saniyelerde kamyon sürücüsü, makasın ardından sol şeritte yüksek hızda ilerledi.

    O anlar kamerada

    Trafik magandasının dehşete düşüren görüntüleri ise başka bir sürücü tarafından anbean kayda alındı.

    Maltepe'deki hafriyat kamyonunun makas attığı anlar ViDEO

    Maltepe deki hafriyat kamyonunun makas attığı anlar #1

    Maltepe deki hafriyat kamyonunun makas attığı anlar #2

    Maltepe deki hafriyat kamyonunun makas attığı anlar #3

    Maltepe deki hafriyat kamyonunun makas attığı anlar #4


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