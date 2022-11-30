Maltepe'deki kadın sürücü çarpıştığı motosikletliyle tartıştı

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda aracından inen kadın sürücü, "Arabamı mahvettin" diye bağırmaya başladı. Motosikletlinin yumrukla saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Maltepe'deki kazada akıllara durgunluk veren anlar yaşandı.

Feyzullah Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir otomobilin kadın sürücüsü, seyir halinde olan bir motosikletliyle çarpıştı.

Kazanın ardından kadın sürücü, “Arabamı mahvettin” diyerek motosikletliye bağırmaya başladı. Kazayı gören mahalle sakinleri, olay yerine gelerek motosikletli sürücü ile tartıştı.

Motosikletliye yumruklu saldırı

'Bayana bağıramazsın' seslerinin yükseldiği tartışma, alevlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Şahıslar motosiklet sürücüsüne yumruklarla saldırdı.

"Daha arabadan inmeden 'arabamı mahvettin' diye bağırmaya başladı"

Kazayı gören moto kurye Doğukan Bingöl, “Yoldan geçiyordum. Bir baktım motorcu arkadaşın kaskı bana doğru geldi. Bir anda yanına geçtim, bir şeyi var mı diye baktım. Daha kimse arabadan inmeden çocuk, motorun üzerinde ayağından darbeyi almış bir şekilde duruyordu. Baktım sürücü abla, daha arabadan inmeden 'Arabayı mahvettin' diye bağırmaya başladı.

"Ambulansın aranacağı yerde kavga olmuş oldu"

Ondan sonra arabadan indiler. Ne oldu anlamadım, çok hızlı gelişti 'sen bağırma, bağıramazsın' gibisinden tartıştılar. Bir baktım zaten birbirine girdiler. Dışardan gelen insanlar oldu. Tamamen kargaşa oldu. Çocuk daha motorun üstündeydi. Motorcunun bir yerinde bir şey var mı diye hiç kontrol edilmeden 'sen benim arabamı mahvettin' denilmeye başlandı. Yani ambulansın aranacağı yerde kavga olmuş oldu.” dedi.