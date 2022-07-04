Manisa Organize Sanayi Bölgesinde devam eden asfalt çalışması sırasında patlayan doğalgaz borusu, tonlarca ağırlıkta asfalt kazıma makinesini devirirken, 2 işçinin son anda kaçtığı anlar görüntülendi.

2 Temmuz Cumartesi öğle saatlerinde, Manisa Yunusemre ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımda, bölgede süren asfalt çalışmaları sırasında patlayan doğalgaz borusunun basıncıyla müteahhit firmaya ait asfalt kazıma makinesi devrildi.

2 işçi canlarını son anda kurtardı

DHA'nın haberine göre; o sırada bölgede çalışmakta olan iki işçi ise patlamayla birlikte son anda canlarını kurtardı. Yoğun toz bulutunun meydana geldiği patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlama anı sırasında çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlamayla birlikte iş makinesinin devrilmesi ve işçilerin kaçışmaları yer aldı.

Manisa OSB'de doğalgaz patlaması: 2 işçi son anda kurtuldu - VİDEO