Manisa'da 10 kilo 600 gram bonzai ele geçirildi

İHA
Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik mücadelesi devam ediyor.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
1 kişi tutuklandı
Yapılan analiz çalışmaları dahilinde Şehzadeler ilçesinde bir araç içerisinde yapılan aramada, 10 kilo 600 gram bonzai ele geçirildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden B.Ö. (40) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.K.Ö. (34) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.