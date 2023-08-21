Manisa'da 10 kilo 600 gram bonzai ele geçirildi Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araç içinde yapılan aramada 10 kilo 600 gram bonzai isimli uyuşturucu ele geçirilirken olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı.

İHA

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik mücadelesi devam ediyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

1 kişi tutuklandı

Yapılan analiz çalışmaları dahilinde Şehzadeler ilçesinde bir araç içerisinde yapılan aramada, 10 kilo 600 gram bonzai ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden B.Ö. (40) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.K.Ö. (34) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.