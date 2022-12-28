Manisa'da 17 yaşında kalp krizinden ölen Asya, son yolcuğuna uğurlandı

Yüzünü yıkadığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizinden öldüğü tespit edilen Asya Limon, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Kırkagaç ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde, dün saat 10.00 sıralarında, Yıldıray-Güneş Limon çiftinin üç çocuğunun en küçüğü olan Asya Limon (17), ailesiyle birlikte yaşadığı evde, yüzünü yıkadığı sırada fenalaştı.

Kaldırıldığı Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Asya Limon'a, bir süre kalp masajı yapıldı.

Genç kız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcılığın ön incelemesinin ardından, cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tabutuna duvak sarıldı

Adli Tıp Kurumu incelemesinin ardından cenaze bugün aileye teslim edildi. Asya için Sarı Hoca Camisi'nde tören düzenlendi. Asya'nın tabutuna duvak sarıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

DHA'nın haberine göre; anne Güneş Limon ayakta durmakta güçlük çekti. Asya, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Kırkağaç Asli Mezarlığı'nda toprağa verildi.





















