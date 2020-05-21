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    Manisa’da 17 yaşındaki kız, tüfekle öldürüldü

    Manisa'nın Salihli ilçesinde bir benzin istasyonunda pompalı tüfekli bir kişi, 17 yaşındaki genç kızı vurarak öldürdü.
    • İHA
    • 21.05.2020 - 07:00
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    Manisa’da 17 yaşındaki kız, tüfekle öldürüldü

    İzmir-Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında, arkadaşının kullandığı bir otomobil ile benzin istasyonuna gelen C.K. (17) isimli genç kız, arkadaşı otomobili yıkarken cep telefonu ile henüz tespit edilemeyen bir kişiyle tartıştı.

    TÜFEKLE 3 EL ATEŞ ETTİ

    Bu tartışmanın hemen ardından motosiklet ile benzin istasyonuna gelen ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi, uzaktan pompalı tüfekle genç kıza 3 el ateş etti.

    GENÇ KIZ, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı.

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