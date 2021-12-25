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    Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

    Alaşehir ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 25.12.2021 - 05:10
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    Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

    Alaşehir-Salihli Karayolu Uzunoğlu İşletmesi kavşağında, Emine Kaplan yönetimindeki 07 ALA 863 plakalı otomobil ile kavşaktan çıkış yapan Meryem Kahyaoğulu yönetimindeki 35 AZ 623 plakalı otomobil çarpıştı.

    8 KİŞİ YARALANDI

    Kazada iki otomobildeki 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine durumu sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

    Manisa da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı #1

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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