Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Alaşehir ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Alaşehir-Salihli Karayolu Uzunoğlu İşletmesi kavşağında, Emine Kaplan yönetimindeki 07 ALA 863 plakalı otomobil ile kavşaktan çıkış yapan Meryem Kahyaoğulu yönetimindeki 35 AZ 623 plakalı otomobil çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada iki otomobildeki 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine durumu sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.