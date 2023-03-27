Manisa'da 3 kadını öldüren zanlıyı, kızı ihbar etti: Bana da zarar vereceğini düşündüm 38 yılda 2 resmi nikahlı eşini öldüren, son olarak da birlikte yaşadığı kadını öldürüp, gömdüğü belirtilen zanlı, kızının ihbarıyla tutuklandı. Babasının son cinayetine yardım ettiği öğrenilen kızının, ifadesi ortaya çıktı. Genç kadın, kendisine de zarar verebileceğini düşündüğü için babasının suçunu polise söylediğini dile getirdi.

DHA

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Alev Sevindik, geçen yıl 31 Aralık saat 02.00 sıralarında eşiyle Saruhanlı Polis Merkezi'ne gidip babası Necati Akpınar'ın birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'nin cesedini İstasyon Mahallesi'ndeki evinin 50 metre ilerisindeki metruk bir eve gömdüğünü ihbar etti.

İhbarla, bölgeye gelen polis ekipleri, metruk evde geniş çaplı araştırma başlattı.

Yapılan araştırmada polis, çukurda 48 yaşındaki Menekşe'nin cansız bedenine ulaştı.

Tutuklandı

Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mutlu Menekşe, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilirken, dini nikahla birlikte yaşadığı 58 yaşındaki Necati Akpınar gözaltına alındı.

İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Akpınar tutuklandı.

Daha önce 2 eşini öldürdü

Akpınar'ın 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak, 2003 yılında ise ikinci eşi Fatma Akpınar'ı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Akpınar'ın 2020 yılında koronavirüs tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, olaydan yaklaşık 1 ay önce de Mutlu Menekşe ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.

Soruşturma sürerken 38 yılda 2'si resmi nikahlı 3 kadını öldüren Necati Akpınar'ı ihbar eden kızı Alev Sevindik'in ifadesine ulaşıldı.

"Bir daha cezaevine giremem"

İfadesinde, olay günü babasının kendisini aradığını belirten Sevindik, şunları söyledi:

'Kızım, kadın kaçmış’ dedi. Ben de 'Borçlarını ödedin, kaçar tabii ki' dedim. Eve gelmemi istedi. Akşam saatlerinde gittim. Eve girdiğimde, giriş kapısının bulunduğu odada Mutlu Menekşe'yi yerde battaniye içinde üzerinin bir kısmı örtülü vaziyette olduğunu gördüm. Babam 'Bu kadın ölmüş' dedi. 'Sen mi yaptın?' diye sordum. 'İlaç içmiş' dedi. 'Madem sen yapmadın birilerini çağıralım' dedim. 'Vücudunda darp izi var. Bir daha cezaevine giremem' diye karşılık verdi. 'Bunu arka tarafa götüreceğiz. Ben kaldıramam, yardım edeceksin' diyerek beni tehdit etti. Kadını gömeceği çukuru gösterdi.

"Babamın kazdığı çukura götürdük"

Ardından da evin üst katında bulunan bavulları indirmemi söyledi. Daha sonra kadını battaniyeyle sürükleyerek evin dışına çıkarıp, babamın kazdığı çukura götürdük. Daha sonra 'Eşim beni arıyor. Şimdi buraya gelmesin, ben gideyim' dedim. Babam da 'Sakin ol, git o zaman' dedi. Korkudan kendimde değildim. Eve gittiğimde babamın bana da zarar vereceğini düşündüğüm için sürekli evin balkonuna çıkıp, babam gelmiş mi diye kontrol ettim. Daha sonra, eşimi uyandırıp, yaşananları anlatıp, babamı ihbar edeceğimi söyledim. 02.00 sıralarında polise gidip, ihbarda bulundum ve Menekşe'yi gömdüğü yeri gösterdim.

"Vücudunun çeşitli yerlerinde morarma vardı"

Mutlu Menekşe'nin vücudundaki darp ve yanıklarla ilgili olarak ise Sevindik, şöyle devam etti: