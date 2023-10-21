Manisa'da 350 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu Manisa'da fabrikalara yemek dağıtımı yapan bir firmanın yemeklerinden zehirlendiğini iddia eden yaklaşık 350 kişi kentteki hastanelere başvuruda bulundu.

AA & Ensonhaber

Manisa'nın Saruhanlı, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki fabrikalarda yemekten zehirlendiğini ileri süren 350 işçi bulantı, kusma, yüksek ateş, üşüme ve halsizlik gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu.

Pek çok işçi ambulanslarla getirilirken bazıları da kendi imkanlarıyla Saruhanlı Devlet, Merkezefendi Devlet, Şehir ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ile özel hastanelerin acil servisine geldi.

Eşi Fatma Keskin'i ateş ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye getiren Mehmet Ali Keskin, "Eşim akşam beni aradı, 'Beni duraktan al, eve gidecek halim yok' dedi. Hastaneye getirdim, dün peynirli makarna yemiş, bugün kıymalı musakka gibi bir şey varmış" dedi.

Manisa Valiliği: 29 kişinin tedavisi sürüyor

Gıda zehirlenmelerine ilişkin Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada şehirde iş yerlerine hizmet veren bir yemek dağıtım firması kaynaklı olduğu düşünülen gıda zehirlenmesi gerçekleştiği belirtilerek İl Sağlık Müdürlüğü'nce ilgili yemek dağıtım firmasından su numunesi, yemeklerden ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce gıda numunesi alındığını kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: