Manisa'da akrabalarından kaçarken uçurumdan düştü Manisa’nın Salihli ilçesinde iddialara göre husumetli olduğu akrabalarından kaçarken uçurumdan düşen bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kurtarıldı.

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde Allahdiyen Mahallesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesini bağlayan yolun üzerinde bulunan Yedi Virajlar mevkiinde bir vatandaşın uçurumdan düştüğü ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediye itfaiyesi, hızlıca olay yerine intikal etti.

Yaklaşık 15 metre yükseklikteki uçurumdan düşen vatandaşın bulunduğu yeri tespit eden itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.

Hayati tehlikesi yok

2.5 saat süren yoğun bir çalışmayla yaralı şahsın bulunduğu yere inen itfaiye ekipleri, kurtarma askısı giydirerek kurtardıkları vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Husumetli olduğu akrabalarından kaçıyordu

Öte yandan, uçurumdan düşen İ.A. isimli vatandaşın husumetli olduğu akrabalarından kaçarken uçurumdan düştüğü iddia edilirken; İ.A.'nın düştüğü yerde telefonu çekmediği ve olayın akrabaları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)