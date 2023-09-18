Manisa'da anne karnında ölen torununu kolide teslim alan dedenin isyanı Kalp kapakçığı olmadığı için gelininin karnında ölen 23 haftalık erkek torununun cenazesini bisküvi kutusunda teslim alan Yaşar Koç, hastane yönetiminden şikayetçi oldu.

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DHA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bir hastane skandalı yaşandı.

1 çocuk annesi 39 yaşındaki Özlem Koç, 15 Eylül'de rahatsızlandı.

23 haftalık hamile olan Koç'un kontrollerinde, bebeğinin kalp kapakçığı olmadığından dolayı karnında öldüğü tespit edildi.

Suni sancı ile ölü doğum gerçekleştirildi

Aynı gün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yatışı yapılan Koç'a, suni sancı verilerek doğum yapması sağlandı.

Erkek bebek, hastanenin morguna kaldırıldı.

Cenazeyi kutuda teslim etiler

Dede Yaşar Koç, torunun defnedilmesi için cenazesini istedi. İddiaya göre Yaşar Koç'a, torununun cenazesi kutuda teslim edildi.

Duruma tepki gösteren dede Koç, önce savcılığa, torununun defin işleminin ardından da Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek hastane yönetimi hakkında şikayetçi oldu.

"Torunumu öyle alınca dünyam başıma yıkıldı"

Koç, acısının 2 kat arttığını belirterek, "Torunumu bisküvi kutusunun içerisinde verdiler. Buna çok üzüldüm. Yazık, günah bize. Bunun bir çözümü olmaz ise belki de insanları çöp poşetine koyup verecekler.

Bu ülkede hayvan hakları var, hiç olmasa torunumun da hakkı olsun. Cenaze torbası yoksa beni yönlendirebilirlerdi. Torunumu öyle alınca dünyam başıma yıkıldı. Bu zamanda bisküvi kutusuna bir çocuğun konulması ağrıma gidiyor." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)